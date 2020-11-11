Тюменский индустриальный университет переходит на удалёнку
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Об этом сообщает «Вслух.ру» со ссылкой на пресс-службу образовательного учреждения.
На удалёнку перейдут головной вуз и филиал в Тобольске.
Филиалы в Сургуте, Нижневартовске и Ноябрьске проводят лекционные занятия с использованием дистанционных технологий, без посещения корпуса студентами, с 9 ноября. Практические занятия организованы очно, но потоки разведены по разным аудиториям.
Ранее директор фонда «Национальные ресурсы образования», эксперт ОНФ Татьяна Половкова в беседе с НСН оценила ситуацию с дистанционным обучением.