Тюменский индустриальный университет переходит на удалёнку

Тюменский индустриальный университет принял решение перейти на дистанционное обучение. Студенты будут учиться из дома до особого распоряжения.

Об этом сообщает «Вслух.ру» со ссылкой на пресс-службу образовательного учреждения.

На удалёнку перейдут головной вуз и филиал в Тобольске.

Филиалы в Сургуте, Нижневартовске и Ноябрьске проводят лекционные занятия с использованием дистанционных технологий, без посещения корпуса студентами, с 9 ноября. Практические занятия организованы очно, но потоки разведены по разным аудиториям.

Ранее директор фонда «Национальные ресурсы образования», эксперт ОНФ Татьяна Половкова в беседе с НСН оценила ситуацию с дистанционным обучением.