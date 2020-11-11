Минобрнауки переводит вузы в Москве и Петербурге на удалёнку

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Минобрнауки России переводит на дистанционное обучение подведомственные вузы Москвы и Санкт-Петербурга.
Минобрнауки переводит вузы в Москве и Петербурге на удалёнку
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Об этом сообщает РИА новости со ссылкой на указ министерства.

«В период с 13 ноября 2020 года по 6 февраля 2021 года приказываю: руководителям находящихся в ведении Министерства науки и высшего образования России образовательных организаций высшего образования, расположенных на территории г. Москвы и г. Санкт-Петербурга, обеспечить переход на реализацию образовательных программ с применением исключительно электронного обучения и дистанционных образовательных технологий», — говорится в документе.

Ранее в Минпросвещения России выступили против массового дистанционного обучения.

2 ноября в Минпросвещения назвали управляемой эпидемиологическую ситуацию в школах. 

Глава ведомства Сергей Кравцов отмечал, что на карантин закрыты 0,1% общеобразовательных учреждений.

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