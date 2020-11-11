Эксперт прокомментировал инициативу о сроке действия дипломов

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Специальный представитель президента России по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков прокомментировал инициативу о сроке действия дипломов.
Эксперт прокомментировал инициативу о сроке действия дипломов
  • © Рамиль Ситдиков
  • РИА Новости

В беседе с газетой «Известия» он выразил мнение, что переход может занять пять-десять лет.

«Это дипломы, которые будут показывать актуальный уровень знаний выпускника на данный момент. Например, раньше у человека была тройка по некому языку программирования. Он прошёл курсы, многому научился и знает язык на пятёрку. Этот факт можно будет внести в диплом, и он будет соответствовать знаниям человека сейчас, а не тогда, когда он получал документ», — уточнил эксперт.

Как отметил Песков, пока никаких инициатив со стороны государственных структур по поводу таких дипломов нет.

Ранее Песков допустил, что в будущем дипломы будут выдаваться «с некоторым заданным промежутком времени».

В Министерство науки и высшего образования России заявили, что к ним не поступало обращений о возможной отмене бессрочного действия российских дипломов.

Независимый HR-эксперт Александр Сивогривов в беседе с Inforeactor оценил ситуацию на рынке труда.

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