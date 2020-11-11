В Кургане заработал единый центр респираторной поддержки пациентов с COVID-19

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В Кургане заработал единый центр респираторной поддержки пациентов с коронавирусом, заявили в пресс-службе Центрального военного округа.
В Кургане заработал единый центр респираторной поддержки пациентов с COVID-19
  • © РИА Новости / Владимир Астапкович

Об этом сообщает URA.RU.

«Специалисты сводного медицинского отряда Минобороны России совместно с медицинским персоналом больниц организовали работу единого центра респираторной поддержки пациентов с COVID-19, находящихся на лечении в перепрофилированных госпиталях Курганской области», — сказали в пресс-службе.

В центре размещены аппараты высокопоточной оксигенации и искусственной вентиляции лёгких.

Как отметили в пресс-службе, принятые меры позволили военным специалистам улучшить качество наблюдения за пациентами, а также увеличить количество благоприятных исходов интенсивной терапии.

Ранее «Дни.ру» сообщали, что за сутки в России выявили 19 851 случай заболевания коронавирусом.

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