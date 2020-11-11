Эксперт оценил безопасность дезинфекции помещений и улиц

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Врач-терапевт высшей категории, токсиколог Алексей Водовозов оценил безопасность дезинфекции помещений и улиц.
Эксперт оценил безопасность дезинфекции помещений и улиц
  • © Константин Михальчевский
  • РИА Новости

«Такая обработка ведётся веществами, которые разрешены для оборота, токсичность которых изучалась», — заявил он в беседе с радио Sputnik.

По его словам, есть группы веществ для использования в разных условиях. К примеру, в закрытых помещениях применяются одни препараты, на открытых площадях — другие.

«Дезинфектанты не обладают летальной токсичностью для человека. Но, скажем, головные боли, тошнота и слабость могут появиться — такие случаи были, но всё реже и реже случаются», — уточнил Водовозов.

Как отметил эксперт, детские учреждения обрабатываются по особым правилам, там есть определённые требования к веществам, прописаны концентрации.

Ранее главный внештатный эпидемиолог Минздрава Челябинской области Александр Выгоняйлов в беседе с URA.RU рассказал о роли масок в пандемию.

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