В Томской области оценили ситуацию с COVID-19

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В Томской области оценили ситуацию с распространением коронавирусной инфекции.
В Томской области оценили ситуацию с COVID-19
  • Reuters

Об этом сообщает vtomske.ru со ссылкой на данные администрации области.

Как рассказал замгубернатора Томской области Иван Деев, если ситуация с распространением COVID-19 не поменяется, произойдёт ужесточение ограничительных мер. Пока они носят рекомендательный характер.

«Это касается лиц старше 65 лет, им следует оставаться дома. Сейчас мы усиливаем волонтёрский корпус, который будет помогать пенсионерам с продуктами и медикаментами. На текущий момент эта мера рекомендательна. То же самое касается просьбы работодателям перевести 30% сотрудников на удалёнку. По данным исследований, в июле на дистанционной работе у нас находились 33 тыс. человек, а сейчас только 11 тыс.», — цитирует издание Деева.

Рекомендательный характер в настоящее время также носит мера, по которой сдавший тест на коронавирус работник должен до получения результата оставаться дома.

Ранее главный внештатный эпидемиолог Минздрава Челябинской области Александр Выгоняйлов в беседе с URA.RU оценил вероятность заболеть в самолётах и аэропортах.

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