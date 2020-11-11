В Тюменской области прокомментировали ситуацию с заболеваемостью ОРВИ за период с 2 по 8 ноября.

Об этом сообщает megatyumen.ru со ссылкой на данные регионального управлениня Роспотребнадзора.

За данный период в области зафиксировано снижение заболеваемости ОРВИ по сравнению с предыдущей неделей.

По последним данным, в Тюменской области против гриппа привиты 580 тыс. человек, в том числе 155 тыс. детей.

Ранее главный внештатный эпидемиолог Минздрава Челябинской области Александр Выгоняйлов в беседе с URA.RU оценил вероятность заболеть в самолётах и аэропортах.