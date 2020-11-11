В Тюменской области рассказали о заболеваемости коронавирусом среди медиков

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В Тюменской области с начала пандемии выявлено 963 случая заболевания коронавирусной инфекцией среди медицинских работников и водителей скорой помощи.
В Тюменской области рассказали о заболеваемости коронавирусом среди медиков
  • Reuters

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на данные регионального оперштаба.

Заболевшим на рабочем месте медикам положены страховые выплаты. Их получают специалисты, у которых выявлен коронавирус после работы с пациентами с подтверждённым COVID-19 и теми, у кого было подозрение на заболевание.

В зависимости от тяжести последствий вирусной инфекции выплаты составят от 68 113 до 2 064 339 рублей. При летальном исходе — 2 752 452 рубля.

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