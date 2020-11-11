В Ростовской области прокомментировали ситуацию с тестированием на COVID-19

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В Ростовской области прокомментировали ситуацию с тестированием на коронавирусную инфекцию.
В Ростовской области прокомментировали ситуацию с тестированием на COVID-19
  • РИА Новости

Об этом сообщает rostovgazeta.ru со ссылкой на данные пресс-центра правительства области.

За сутки в области проведено 2230 исследований на COVID-19, что в несколько раз меньше, чем лаборатории выполняли ранее.

При этом днём ранее, 9 ноября, лаборатории в Ростовской области выполнили 9,2 тыс. тестирований на COVID-19, в воскресенье, 8 ноября, власти сообщили о 9,22 тыс. выполненных анализов.

«Лаборатории с целью поддержания необходимого технологического процесса по работе с тестами на COVID-19 должны закрываться на профилактику. Проводятся так называемые помывочные мероприятия», — цитирует издание сообщение пресс-службы.

Соответственно, как уточнили в сообщении, лаборатории, проводящие профилактические мероприятия, в данный период времени тесты не обрабатывают.

Профессор вирусологии центра имени Гамалеи Анатолий Альтштейн в беседе с НСН напомнил о рисках при бессимптомном течении COVID-19.

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