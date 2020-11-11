В Роспотребнадзоре назвали срок жизни COVID-19 в комарах

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Коронавирус в комарах гибнет в течение суток, заявила глава научной группы разработки новых методов диагностики природно-очаговых заболеваний ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Людмила Карань.
В Роспотребнадзоре назвали срок жизни COVID-19 в комарах
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По её словам, было проведено исследование на основных распространённых в Китае видах: Aedes aegypti, Ae. albopictus и Culex quinquefasciatus.

«Результаты исследования продемонстрировали отсутствие размножения вируса в комарах данных видов и быструю гибель вируса в комаре в течение 24 часов», — цитирует РИА Новости эпидемиолога.

Она отметила, что в основном вирусы и бактерии, переносимые этими насекомыми, размножаются в клетках кровеносной, лимфатической и нервной систем. Они не вызывают респираторных заболеваний и не передаются воздушно-капельным путём, добавила эксперт.

Ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила, что в шести странах обнаружено инфицирование норок COVID-19

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