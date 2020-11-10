В Москве за сутки скончались 73 пациента с коронавирусом

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В Москве за сутки скончались 73 пациента с коронавирусной инфекцией. Общее число летальных случаев среди заболевших COVID-19 в столице увеличилось до 7502, сообщает оперативный штаб.
В Москве за сутки скончались 73 пациента с коронавирусом
  • АГН «Москва»
  • © Софья Сандурская

«В Москве скончались 73 пациента, у которых был подтверждён диагноз «пневмония» и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию», — говорится в заявлении.

Накануне в столице умерли 68 человек с коронавирусной инфекцией.

Мэр Москвы Сергей Собянин допустил, что в ближайшие недели ситуация с коронавирусом в городе может ухудшиться.

Врач, директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов в беседе с Nation News рассказал о мерах по борьбе с COVID-19.

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