В Москве за сутки умерли 68 человек с коронавирусом

В Москве за сутки скончались 68 человек с подтверждённой коронавирусной инфекцией. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба.

АГН «Москва»

© Кирилл Зыков