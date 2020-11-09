В Москве за сутки умерли 68 человек с коронавирусом
В Москве за сутки скончались 68 человек с подтверждённой коронавирусной инфекцией. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба.
- АГН «Москва»
- © Кирилл Зыков
«В Москве скончались 68 пациентов с коронавирусом», — говорится в сообщении в Telegram.
Таким образом, общее число умерших в столице достигло 7429.
Накануне сообщалось о смерти 72 пациентов с COVID-19 в Москве.
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