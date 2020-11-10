Власти Москвы оценили возможность полного закрытия ресторанов из-за COVID-19

Короткая ссылка
Власти Москвы пока не рассматривают возможность полного закрытия ресторанов из-за ситуации с коронавирусом. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявил руководитель Департамента торговли и услуг столицы Алексей Немерюк.
Власти Москвы оценили возможность полного закрытия ресторанов из-за COVID-19
  • Pixabay

Ведущий поинтересовался у него, идёт ли дело к «локдауну ресторанного бизнеса».

«Нет, пока дело к этому не идёт. Система чекинов, которая была введена, направлена больше на информирование, чтобы люди могли узнавать, был ли у них контакт с носителем коронавируса, и своевременно предпринять определённые действия, в том числе провериться и оградить своих родных и близких от возможного заражения. С целью предотвращения локдауна была предложена мера... заведения, которые работают ночью, работать сейчас не будут», — рассказал он.

Кроме того, Немерюк сообщил, что рестораны и клубы в Москве не будут работать в новогоднюю ночь.

С 13 ноября заведениям общественного питания, клубам, боулингам и другим развлекательным заведениям Москвы запрещено обслуживать посетителей с 23:00 до 06:00.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить