Власти Москвы оценили возможность полного закрытия ресторанов из-за COVID-19

Власти Москвы пока не рассматривают возможность полного закрытия ресторанов из-за ситуации с коронавирусом. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявил руководитель Департамента торговли и услуг столицы Алексей Немерюк.

Ведущий поинтересовался у него, идёт ли дело к «локдауну ресторанного бизнеса».

«Нет, пока дело к этому не идёт. Система чекинов, которая была введена, направлена больше на информирование, чтобы люди могли узнавать, был ли у них контакт с носителем коронавируса, и своевременно предпринять определённые действия, в том числе провериться и оградить своих родных и близких от возможного заражения. С целью предотвращения локдауна была предложена мера... заведения, которые работают ночью, работать сейчас не будут», — рассказал он.

Кроме того, Немерюк сообщил, что рестораны и клубы в Москве не будут работать в новогоднюю ночь.

С 13 ноября заведениям общественного питания, клубам, боулингам и другим развлекательным заведениям Москвы запрещено обслуживать посетителей с 23:00 до 06:00.