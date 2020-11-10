Диетолог рассказала, можно ли компенсировать дефицит витамина D питанием

Член Российского национального общества диетологов Людмила Денисенко рассказала, можно ли компенсировать дефицит витамина D питанием.

В беседе с газетой «Известия» она отметила, что из еды этот витамин поступает в неактивной форме.

«Впрочем, и загорая, получая активную форму витамина D, не получится полностью ликвидировать этот дефицит, потому что в средней полосе России нам недостаточно инсоляции, тем более сейчас», — пояснила Денисенко.

Как считает эксперт, и в продуктах витамина D очень мало, поэтому его можно принимать в виде добавок, корректируя дозировку в зависимости от возраста, веса, времени года и других данных.

«В идеале стоит сдать анализ на содержание витамина D в крови», — добавила Денисенко.

Ранее доктор медицинских наук Михаил Гинзбург в беседе с Nation News рассказал о признаках нехватки витамина В12.