Эксперт рассказал о мерах по борьбе с COVID-19

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Врач, директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов рассказал о мерах по борьбе с COVID-19.
Эксперт рассказал о мерах по борьбе с COVID-19
  • Reuters

«Надо не забывать, что, помимо разработки вакцины, параллельно создаются противовирусные препараты, эффективность которых дорабатывается, уточняется, постоянно идёт поиск новых кандидатных препаратов», — заявил он в беседе с Nation News.

По его словам, в России некоторые препараты введены в работу, продаются в аптеках, и это один из шагов на пути к преодолению и лечению на дому лёгких форм коронавируса.

Как подчеркнул Викулов, карантинные мероприятия и рекомендации дают положительный результат, если их правильно выполнять.

Ранее руководитель лаборатории биологии и индикации арбовирусов НИИ вирусологии имени Д.И. Ивановского Александр Бутенко в беседе с изданием «ПолитЭксперт» оценил возможное влияние жаркой погоды на пандемию.

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