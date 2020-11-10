Власти назвали число нарушений по COVID-19 на предприятиях Москвы

В Москве с начала осени выявили более 15 тыс. нарушений санитарных требований по коронавирусу на предприятиях. Об этом заявил начальник главного контрольного управления столицы Евгений Данчиков.

«В ходе проверок организаций и предприятий на предмет соблюдения санитарных требований выявляется большое количество нарушений. С начала осени зафиксировано более 15 тыс. подобных нарушений», — приводит РИА Новости его слова.

Данчиков отметил, что деятельность 160 организаций и предприятий приостановлена после выявления повторных нарушений.

Ранее стало известно, что в Москве к административной ответственности за нарушение режима обязательной изоляции были привлечены более 90 тыс. граждан.