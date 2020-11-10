Беглов не исключил новых мер из-за роста числа случаев COVID-19 в Петербурге

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Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил, что если в городе не удастся остановить рост заболеваемости коронавирусной инфекцией COVID-19, то власти будут вынуждены вводить дополнительные ограничения.
Беглов не исключил новых мер из-за роста числа случаев COVID-19 в Петербурге
  • © пресс-служба администрации Санкт-Петербурга

По его словам, пока больницы справляются с числом заболевших, однако «коечный фонд не бесконечен».

«К сожалению, время ставит нас перед выбором между жизнью и здоровьем горожан и экономикой. Мы выбираем жизнь и здоровье петербуржцев», — цитирует Беглова пресс-служба.

При этом он назвал ситуацию с коронавирусом в Петербурге сложной.

«Ситуация в Петербурге сложная, но пока город держит удар», — отметил губернатор Санкт-Петербурга.

В Петербурге за сутки было выявлено 1485 случаев заболевания коронавирусом.

С 9 ноября в городе приостановлена работа фуд-кортов и фуд-плейсов, за исключением расположенных на вокзалах, в аэропортах и на АЗС.

Кроме того, временно закрыты детские игровые комнаты в ТЦ, а также запрещено проведение массовых мероприятий численностью более 70 человек в зданиях.

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