В Петербурге за сутки выявлено 1485 случаев коронавируса

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В Санкт-Петербурге за сутки выявили 1485 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба.
В Петербурге за сутки выявлено 1485 случаев коронавируса
  • РИА Новости

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что ситуация с распространением в России коронавирусной инфекции COVID-19 остаётся тревожной, ей ежечасно занимается правительственный штаб.

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