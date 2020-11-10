В Петербурге за сутки выявлено 1485 случаев коронавируса

В Санкт-Петербурге за сутки выявили 1485 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба.

РИА Новости

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что ситуация с распространением в России коронавирусной инфекции COVID-19 остаётся тревожной, ей ежечасно занимается правительственный штаб.