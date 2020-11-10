В Удмуртии выявили нарушения при реализации нацпроекта «Здравоохранение»

Прокуратура Удмуртии выявила нарушения при реализации нацпроекта «Здравоохранение».

Об этом сообщает интернет-издание «Сусанин» со ссылкой на пресс-службу регионального ведомства.

Установлено, что контракты на строительство 35 фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП) в 16 районах Удмуртии заключили только в конце сентября 2020 года. Это не позволит региону в 2020 году исполнить обязательства по реализации федерального проекта «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи».

Минздраву Удмуртии внесли представление об устранении нарушений закона. Рассмотрение представления контролирует прокуратура республики.

В феврале, как передавал телеканал «360», в Министерстве здравоохранения Московской области рассказали о планах по строительству 13 новых фельдшерско-акушерских пунктов и изменению формата работы старых.