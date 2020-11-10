В Пермском крае рассказали о работе по борьбе с COVID-19
- РИА Новости
Об этом сообщает URA.RU.
«На сегодня фактически израсходовано 9,2 млрд рублей (62,1%)», — заявили в пресс-службе краевого правительства.
Основная часть средств (6,6 млрд из почти 15 млрд) выделена на стимулирующие выплаты медикам, оснащение больниц медицинской техникой, средства индивидуальной защиты, закупку лекарств, проведение лабораторной диагностики.
Также предусмотрена поддержка населения и предприятий, пострадавших от последствий пандемии. На эти цели направлено более 5,6 млрд рублей.
Ранее «Утро.ру» сообщало, что за сутки в России выявили 20 977 случаев COVID-19.