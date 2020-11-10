В Пермском крае рассказали о работе по борьбе с COVID-19

Короткая ссылка
В Пермском крае рассказали о работе по борьбе с коронавирусом. В региональном бюджете в 2020 году предусмотрено 14,8 млрд рублей на мероприятия, связанные с профилактикой и устранением последствий распространения COVID-19.
В Пермском крае рассказали о работе по борьбе с COVID-19
  • РИА Новости

Об этом сообщает URA.RU.

«На сегодня фактически израсходовано 9,2 млрд рублей (62,1%)», — заявили в пресс-службе краевого правительства.

Основная часть средств (6,6 млрд из почти 15 млрд) выделена на стимулирующие выплаты медикам, оснащение больниц медицинской техникой, средства индивидуальной защиты, закупку лекарств, проведение лабораторной диагностики.

Также предусмотрена поддержка населения и предприятий, пострадавших от последствий пандемии. На эти цели направлено более 5,6 млрд рублей.

Ранее «Утро.ру» сообщало, что за сутки в России выявили 20 977 случаев COVID-19.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить