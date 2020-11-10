В Пермском крае рассказали о работе по борьбе с COVID-19

В Пермском крае рассказали о работе по борьбе с коронавирусом. В региональном бюджете в 2020 году предусмотрено 14,8 млрд рублей на мероприятия, связанные с профилактикой и устранением последствий распространения COVID-19.

Об этом сообщает URA.RU.

«На сегодня фактически израсходовано 9,2 млрд рублей (62,1%)», — заявили в пресс-службе краевого правительства.

Основная часть средств (6,6 млрд из почти 15 млрд) выделена на стимулирующие выплаты медикам, оснащение больниц медицинской техникой, средства индивидуальной защиты, закупку лекарств, проведение лабораторной диагностики.

Также предусмотрена поддержка населения и предприятий, пострадавших от последствий пандемии. На эти цели направлено более 5,6 млрд рублей.

Ранее «Утро.ру» сообщало, что за сутки в России выявили 20 977 случаев COVID-19.