На должность главы Ижевска претендуют семь кандидатов

В Ижевске 9 ноября закончился приём документов для участия в конкурсе на должность мэра города. В списке участников — семь претендентов.

Об этом сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу городской администрации.

В сообщении отмечается, что свои концепции развития Ижевска или программы действий на посту главы города конкурсанты презентуют не позднее 13 ноября.

Профессиональные и личностные качества претендентов оценит специальная конкурсная комиссия 20 ноября. Затем участники отбора выступят перед депутатами городской думы.

Ранее сообщалось, что врио главы Хабаровского края Михаил Дегтярёв поручил организовать публичный конкурс на должность министра здравоохранения.