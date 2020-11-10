Врач оценил вероятность новой волны коронавируса в следующем году

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Четвёртой волны коронавируса можно не опасаться, заявил в интервью радио Sputnik ведущий научный сотрудник лаборатории патогенеза инфекционных заболеваний МГМСУ Максим Гультяев.
Врач оценил вероятность новой волны коронавируса в следующем году
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«Этот коронавирус далеко не первый в нашей жизни, с течением времени мы друг к другу приспособимся и будем легче переносить заболевание», — цитирует РИА Новости Гультяева.

«Следующий год мы встретим во всеоружии, и четвёртой волны коронавируса не будет», — добавил специалист.

Гультяев подчеркнул, что подъём коронавируса ожидается, но «не будет таких чудовищных цифр».

Эксперт отметил, что вакцина от коронавируса «защитит должным образом, по крайней мере на ближайшие годы».

Ранее президент Российского медицинского общества Евгений Ачкасов в эфире радио «Комсомольская правда» оценил ситуацию с распространением коронавирусной инфекции.

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