Мишустин назначил врио глав трёх министерств

Премьер-министр России Михаил Мишустин назначил временно исполняющих обязанности глав трёх федеральных министерств.

Как сообщает пресс-служба кабмина, Мишустин назначил Александра Нерадько временно исполняющим обязанности главы Министерства транспорта России.

В Министерстве природы и экологии на должность врио руководителя назначена статс-секретарь — заместитель министра Светлана Радченко.

Временное руководство Министерством строительства и ЖКХ будет осуществлять первый заместитель министра Ирек Файзуллин.

9 ноября президент России Владимир Путин отправил в отставку ряд министров. Со своих должностей были сняты главы Минстроя, Минприроды и Министерства транспорта.

Позднее Мишустин внёс в Госдуму несколько кандидатур, которые бы могли возглавить ряд российских министерств.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков высказался по поводу отставок министров.