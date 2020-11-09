Мишустин назначил врио глав трёх министерств
- РИА Новости
Как сообщает пресс-служба кабмина, Мишустин назначил Александра Нерадько временно исполняющим обязанности главы Министерства транспорта России.
В Министерстве природы и экологии на должность врио руководителя назначена статс-секретарь — заместитель министра Светлана Радченко.
Временное руководство Министерством строительства и ЖКХ будет осуществлять первый заместитель министра Ирек Файзуллин.
9 ноября президент России Владимир Путин отправил в отставку ряд министров. Со своих должностей были сняты главы Минстроя, Минприроды и Министерства транспорта.
Позднее Мишустин внёс в Госдуму несколько кандидатур, которые бы могли возглавить ряд российских министерств.
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков высказался по поводу отставок министров.