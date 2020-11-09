Эксперт рассказал о востребованных профессиях

Заместитель генерального директора сервиса «Работа.ру» Александр Ветерков рассказал о востребованных профессиях.

В беседе с радио «Комсомольская правда» он выразил мнение, что сотрудники в некоторых отраслях требуются практически всегда, но далеко не каждый согласится в них работать.

«Малоквалифицированные всегда требуются. Кроме того, речь идёт о квалифицированных, но нечасто встречающихся профессиях: токарях, карусельщиках, слесарях-монтажниках. Эти вакансии сейчас активно выходят на рынок», — сказал эксперт.

По его словам, всегда востребован и IT-сегмент.

Что касается бухгалтерии, юриспруденции и некоторых отраслей обслуживания, то Ветерков отметил, что из-за переизбытка кадров на одну опубликованную вакансию приходит по 200—300 откликов.

«Этим специалистам как было сложно найти работу, так и будет сложно, такова данность», — считает он.

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