Путин поручил к 2023 году запустить инфосистему лесного комплекса

Президент России Владимир Путин поручил до 1 января 2023 года ввести в эксплуатацию в постоянном режиме информационную систему лесного комплекса.

В системе должен производиться учёт древесины и сделок с ней.

«Обеспечить ввод в эксплуатацию в постоянном режиме информационной системы лесного комплекса», — говорится в перечне поручений Путина.

Исполнителем указано правительство России. Поручение должно быть выполнено в срок до 1 января 2023 года.

Ранее Путин поручил с 1 января 2022 года ввести полный запрет вывоза из страны необработанных лесоматериалов хвойных и ценных лиственных пород. Также Путин призвал внедрить эффективные методы борьбы с вырубками леса.