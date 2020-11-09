Путин поручил к 2023 году запустить инфосистему лесного комплекса
- РИА Новости
В системе должен производиться учёт древесины и сделок с ней.
«Обеспечить ввод в эксплуатацию в постоянном режиме информационной системы лесного комплекса», — говорится в перечне поручений Путина.
Исполнителем указано правительство России. Поручение должно быть выполнено в срок до 1 января 2023 года.
Ранее Путин поручил с 1 января 2022 года ввести полный запрет вывоза из страны необработанных лесоматериалов хвойных и ценных лиственных пород. Также Путин призвал внедрить эффективные методы борьбы с вырубками леса.