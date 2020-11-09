Путин поручил к 2023 году запустить инфосистему лесного комплекса

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Президент России Владимир Путин поручил до 1 января 2023 года ввести в эксплуатацию в постоянном режиме информационную систему лесного комплекса.
Путин поручил к 2023 году запустить инфосистему лесного комплекса
  • РИА Новости

В системе должен производиться учёт древесины и сделок с ней. 

«Обеспечить ввод в эксплуатацию в постоянном режиме информационной системы лесного комплекса», — говорится в перечне поручений Путина.

Исполнителем указано правительство России. Поручение должно быть выполнено в срок до 1 января 2023 года.

Ранее Путин поручил с 1 января 2022 года ввести полный запрет вывоза из страны необработанных лесоматериалов хвойных и ценных лиственных пород. Также Путин призвал внедрить эффективные методы борьбы с вырубками леса.

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