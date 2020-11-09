В Удмуртии прокомментировали профилактические меры перед началом эпидсезона, почти 400 тыс. жителей региона были привиты от гриппа.

Об этом сообщает интернет-издание «Сусанин» со ссылкой на данные пресс-службы республиканского Роспотребнадзора.

Это составляет 51,8% от плана и 26,5% от совокупного населения.

Как отмечают специалисты, среди привитых тяжёлых форм заболевания не встречается.

За прошедшую неделю с 2 по 8 ноября ОРВИ заболели 7618 жителей Удмуртии, из них 3619 детей.

Уровень заболеваемости в настоящее время ниже эпидпорога на 21%.

Ранее директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов в эфире НСН заявил, что люди допускают ошибки, назначая сами себе лекарственные препараты.