В Удмуртии прокомментировали профилактические меры перед началом эпидсезона
- РИА Новости
Об этом сообщает интернет-издание «Сусанин» со ссылкой на данные пресс-службы республиканского Роспотребнадзора.
Это составляет 51,8% от плана и 26,5% от совокупного населения.
Как отмечают специалисты, среди привитых тяжёлых форм заболевания не встречается.
За прошедшую неделю с 2 по 8 ноября ОРВИ заболели 7618 жителей Удмуртии, из них 3619 детей.
Уровень заболеваемости в настоящее время ниже эпидпорога на 21%.
Ранее директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов в эфире НСН заявил, что люди допускают ошибки, назначая сами себе лекарственные препараты.