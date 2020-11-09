В Крыму 673 медицинских работника представлены к государственным наградам за большой вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией.

Об этом сообщает «Крыминформ» со ссылкой на данные пресс-службы крымского парламента.

«Из поступивших для рассмотрения более чем 1,5 тыс. документов к наградам представлены 673 медицинских работника из 34 учреждений здравоохранения Крыма. При этом впервые орден «За верность долгу» присуждается посмертно: медикам, которые умерли, выполняя свой профессиональный долг», — говорится в сообщении парламента.

Председатель комитета Госсовета по здравоохранению Анна Рубель уточнила, что к этой награде представлены заместитель главного врача по медицинской части Нижнегорской районной больницы Виктория Андрейченко и заведующий отделением реанимации и интенсивной терапии, врач-анестезиолог ялтинского филиала Федерального медико-биологического агентства Сергей Солнцев.

Ранее «Невские новости» сообщали, что в Петербурге продлили выплаты медикам, работающим с пациентами с COVID-19.