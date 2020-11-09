В Оренбургской области продлили режим повышенной готовности
- РИА Новости
Об этом сообщает RIA56.
Режим самоизоляции сохранён для граждан старше 65 лет. Детям младше 14 лет нельзя посещать торговые центры и кинотеатры без родителей или других законных представителей. Режим дистанционного обучения для школьников действует до 23 ноября.
Сохраняется запрет на массовые мероприятия в местах общепита, работу детских игровых комнат, развлекательных заведений.
Ранее «Утро.ру» сообщало, что за сутки в России выявили 21 798 случаев заболевания коронавирусом за сутки.