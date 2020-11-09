В Оренбургской области продлили режим повышенной готовности

Режим повышенной готовности в Оренбургской области продлили до 23 ноября. Соответствующие изменения в комплекс ограничительных мер ввёл губернатор Денис Паслер.

Об этом сообщает RIA56.

Режим самоизоляции сохранён для граждан старше 65 лет. Детям младше 14 лет нельзя посещать торговые центры и кинотеатры без родителей или других законных представителей. Режим дистанционного обучения для школьников действует до 23 ноября.

Сохраняется запрет на массовые мероприятия в местах общепита, работу детских игровых комнат, развлекательных заведений.

Ранее «Утро.ру» сообщало, что за сутки в России выявили 21 798 случаев заболевания коронавирусом за сутки.