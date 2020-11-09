Путин подписал закон о запрете омбудсменам иметь зарубежные счета

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Президент России Владимир Путин подписал закон о запрете российским омбудсменам иметь зарубежные счета.
Путин подписал закон о запрете омбудсменам иметь зарубежные счета
  • РИА Новости

Соответствующий документ размещён на официальном портале правовой информации.

«Запрещается открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами Российской Федерации», — говорится в законе.

Согласно документу, уполномоченным может быть гражданин России не моложе 35 лет, постоянно проживающий в России и «имеющий познания в области прав и свобод человека и гражданина, опыт их защиты».

Ранее Путин подписал закон о запрете членам Совета безопасности России иметь зарубежные счета.

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