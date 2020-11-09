Путин подписал закон о запрете членам СБ России иметь зарубежные счета

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Российский лидер Владимир Путин подписал закон о запрете членам Совета безопасности России иметь зарубежные счета. Соответствующий документ размещён на официальном портале правовой информации.
Путин подписал закон о запрете членам СБ России иметь зарубежные счета
  • РИА Новости

Изменения вносятся в федеральный закон «О безопасности».

Проект был внесён в рамках реализации принятых поправок к Конституции.

Закон о запрете для зампреда, секретаря и членов СБ иметь зарубежные счета и вклады был принят Госдумой 28 октября

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