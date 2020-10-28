Госдума приняла закон о запрете членам Совбеза иметь зарубежные счета

Государственная дума в ходе пленарного заседания приняла закон о запрете для зампреда, секретаря и членов Совета безопасности России иметь зарубежные счета и вклады.

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