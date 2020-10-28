Госдума приняла закон о запрете членам Совбеза иметь зарубежные счета
Государственная дума в ходе пленарного заседания приняла закон о запрете для зампреда, секретаря и членов Совета безопасности России иметь зарубежные счета и вклады.
- © duma.gov.ru
Об этом сообщает РИА Новости.
Автором инициативы стал российский лидер Владимир Путин.
Ранее сообщалось, что Госдума приняла соответствующий законопроект во втором чтении.
Проект внесён в рамках реализации принятых поправок к Конституции.
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