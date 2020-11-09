Минпромторг рассказал о закрывшихся кафе и ресторанах из-за пандемии

Глава Минпромторга России Денис Мантуров рассказал о закрывшихся кафе и ресторанах из-за ограничительных мер, введённых в связи коронавирусной инфекцией COVID-19.

«Общепит и сектор бытовых услуг падали ещё глубже, и подняться смогли далеко не все. В частности, по экспертным оценкам, до 20% кафе и ресторанов не пережили ограничений и закрылись», — цитирует его ТАСС.

Вместе с этим министр отметил, что в непродовольственном ретейле в связи с весенним карантином оборот в апреле просел на 40%, в мае — на 30%.

Ранее Мантуров заявил, что российским регионам стоит воздержаться от запретов на работу общепита и магазинов, которые могут быть введены из-за коронавируса.