Путин поручил сохранить объёмы лечения детей с тяжёлыми заболеваниями

Короткая ссылка
Президент России Владимир Путин поручил сохранить имеющиеся объёмы лечения и лекарственного обеспечения детей с тяжёлыми заболеваниями. Соответствующее поручение дано по итогам совещания с членами правительства.
Путин поручил сохранить объёмы лечения детей с тяжёлыми заболеваниями
  • РИА Новости

«Обеспечить сохранение действующего объёма лечения и лекарственного обеспечения детей, страдающих тяжёлыми жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями», — приводит пресс-служба Кремля текст поручения.

Как отмечается, речь идёт в том числе о прогрессирующих редких (орфанных) заболеваниях.

Ответственные за исполнение — кабмин и губернаторы.

Ранее главные внештатные специалисты Минздрава представили предложения по финансированию лечения 19 орфанных заболеваний, включая спинальную мышечную атрофию.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить