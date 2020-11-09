Путин поручил сохранить объёмы лечения детей с тяжёлыми заболеваниями

Президент России Владимир Путин поручил сохранить имеющиеся объёмы лечения и лекарственного обеспечения детей с тяжёлыми заболеваниями. Соответствующее поручение дано по итогам совещания с членами правительства.

РИА Новости

«Обеспечить сохранение действующего объёма лечения и лекарственного обеспечения детей, страдающих тяжёлыми жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями», — приводит пресс-служба Кремля текст поручения. Как отмечается, речь идёт в том числе о прогрессирующих редких (орфанных) заболеваниях. Ответственные за исполнение — кабмин и губернаторы. Ранее главные внештатные специалисты Минздрава представили предложения по финансированию лечения 19 орфанных заболеваний, включая спинальную мышечную атрофию.