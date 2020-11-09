Путин поручил сохранить объёмы лечения детей с тяжёлыми заболеваниями
- РИА Новости
«Обеспечить сохранение действующего объёма лечения и лекарственного обеспечения детей, страдающих тяжёлыми жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями», — приводит пресс-служба Кремля текст поручения.
Как отмечается, речь идёт в том числе о прогрессирующих редких (орфанных) заболеваниях.
Ответственные за исполнение — кабмин и губернаторы.
Ранее главные внештатные специалисты Минздрава представили предложения по финансированию лечения 19 орфанных заболеваний, включая спинальную мышечную атрофию.