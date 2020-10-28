Голикова рассказала о финансировании лечения орфанных заболеваний

Главные внештатные специалисты Минздрава России представили предложения по финансированию лечения 19 орфанных заболеваний, в том числе спинальной мышечной атрофии. Об этом заявила вице-премьер России Татьяна Голикова.

«Главными внештатными специалистами (Минздрава. — RT) представлены предложения по финансированию за счёт бюджета (лечения. — RT) 19 орфанных заболеваний, среди которых спинальная мышечная атрофия», — приводит РИА Новости слова Голиковой.

Она также подчеркнула, что подобные заболевания стали часто встречаться, а препараты для их лечения стоят очень дорого.

Уточняется, что в список финансируемых вошли также другие 29 заболеваний, которые представляют угрозу жизни и здоровью детей.

Кроме того, Голикова отметила, что порядка 25 тыс. детей смогут получить помощь за счёт фонда помощи детям с орфанными заболеваниями, который займётся расходованием средств для лечения.

В начале августа премьер России Михаил Мишустин подписал постановление о допуске иностранных лекарств для лечения лейкоза, лимфомы и орфанных заболеваний у детей к госзакупкам без ограничений.