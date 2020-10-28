Голикова рассказала о финансировании лечения орфанных заболеваний

Короткая ссылка
Главные внештатные специалисты Минздрава России представили предложения по финансированию лечения 19 орфанных заболеваний, в том числе спинальной мышечной атрофии. Об этом заявила вице-премьер России Татьяна Голикова.

«Главными внештатными специалистами (Минздрава. — RT) представлены предложения по финансированию за счёт бюджета (лечения. — RT) 19 орфанных заболеваний, среди которых спинальная мышечная атрофия», — приводит РИА Новости слова Голиковой.

Она также подчеркнула, что подобные заболевания стали часто встречаться, а препараты для их лечения стоят очень дорого.

Уточняется, что в список финансируемых вошли также другие 29 заболеваний, которые представляют угрозу жизни и здоровью детей.

Кроме того, Голикова отметила, что порядка 25 тыс. детей смогут получить помощь за счёт фонда помощи детям с орфанными заболеваниями, который займётся расходованием средств для лечения.

В начале августа премьер России Михаил Мишустин подписал постановление о допуске иностранных лекарств для лечения лейкоза, лимфомы и орфанных заболеваний у детей к госзакупкам без ограничений. 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить