Мишустин снял ограничения на госзакупки ряда иностранных лекарств

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о допуске иностранных лекарств для лечения лейкоза, лимфомы и орфанных заболеваний у детей к госзакупкам без ограничений. Об этом сообщает пресс-служба правительства.

Как отмечается, речь идёт о средствах из перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП). Зарубежные медикаменты из него не участвуют в аукционах, если есть аналогичные предложения хотя бы от двух производителей из ЕАЭС.

Иногда такое ограничение мешает эффективному лечению, особенно в случае с быстро прогрессирующими заболеваниями, проинформировали в кабмине.

В число медикаментов, на которые больше не распространяется правило, вошли филграстим, каспофунгин, микафунгин и другие.

Ранее был расширен список стратегически важных лекарств, которые должны производиться в России.