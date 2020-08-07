Мишустин снял ограничения на госзакупки ряда иностранных лекарств
- РИА Новости
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Как отмечается, речь идёт о средствах из перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП). Зарубежные медикаменты из него не участвуют в аукционах, если есть аналогичные предложения хотя бы от двух производителей из ЕАЭС.
Иногда такое ограничение мешает эффективному лечению, особенно в случае с быстро прогрессирующими заболеваниями, проинформировали в кабмине.
В число медикаментов, на которые больше не распространяется правило, вошли филграстим, каспофунгин, микафунгин и другие.
Ранее был расширен список стратегически важных лекарств, которые должны производиться в России.