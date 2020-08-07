Мишустин снял ограничения на госзакупки ряда иностранных лекарств

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RT
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о допуске иностранных лекарств для лечения лейкоза, лимфомы и орфанных заболеваний у детей к госзакупкам без ограничений. Об этом сообщает пресс-служба правительства.
Мишустин снял ограничения на госзакупки ряда иностранных лекарств
  • РИА Новости
  • © Дмитрий Астахов

Как отмечается, речь идёт о средствах из перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП). Зарубежные медикаменты из него не участвуют в аукционах, если есть аналогичные предложения хотя бы от двух производителей из ЕАЭС.

Иногда такое ограничение мешает эффективному лечению, особенно в случае с быстро прогрессирующими заболеваниями, проинформировали в кабмине.

В число медикаментов, на которые больше не распространяется правило, вошли филграстим, каспофунгин, микафунгин и другие.

Ранее был расширен список стратегически важных лекарств, которые должны производиться в России.

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