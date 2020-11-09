Устроивший стрельбу на базе в Воронеже не покидал воинскую часть

Власти Воронежской области заявили, что военнослужащий Антон Макаров, который, как предполагается, устроил стрельбу на военном аэродроме в Воронеже, не покидал территорию своей воинской части.

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Об этом правительство Воронежской области сообщило на своей странице в соцсети «ВКонтакте». «По предварительным данным, Антон Макаров расположения части не покидал», — указывается в заявлении. Ранее на военном аэродроме в Воронеже военный устроил стрельбу и убил несколько человек. Позднее в городе был объявлен план «Перехват» для задержания солдата. По данным СК, стрелком является рядовой войсковой части 45117 Антон Макаров.