Устроивший стрельбу на базе в Воронеже не покидал воинскую часть

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Власти Воронежской области заявили, что военнослужащий Антон Макаров, который, как предполагается, устроил стрельбу на военном аэродроме в Воронеже, не покидал территорию своей воинской части.
Устроивший стрельбу на базе в Воронеже не покидал воинскую часть
  • © Федеральная служба войск национальной гвардии Российской Федерации

Об этом правительство Воронежской области сообщило на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

«По предварительным данным, Антон Макаров расположения части не покидал», — указывается в заявлении.

Ранее на военном аэродроме в Воронеже военный устроил стрельбу и убил несколько человек. Позднее в городе был объявлен план «Перехват» для задержания солдата.

По данным СК, стрелком является рядовой войсковой части 45117 Антон Макаров.

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