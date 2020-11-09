В Москве за сутки выписаны 3313 лечившихся от коронавируса
- АГН «Москва»
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Об этом сообщила заместитель мэра города по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
«Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 343 226», — цитирует её сайт «Москва 24».
Ранее власти Москвы сообщили, что лекарств против коронавирусной инфекции имеется в столице в достаточном объёме.
Депутат законодательного собрания Санкт-Петербурга Игорь Высоцкий в беседе с Nation News оценил важность дисциплины при снятии ограничительных мер по коронавирусу.