В Москве за сутки выписаны 3313 лечившихся от коронавируса

За сутки ещё 3313 пациентов вылечились от коронавируса в Москве, общее число выздоровевших превысило 343 тыс.

Об этом сообщила заместитель мэра города по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 343 226», — цитирует её сайт «Москва 24».

Ранее власти Москвы сообщили, что лекарств против коронавирусной инфекции имеется в столице в достаточном объёме.

Депутат законодательного собрания Санкт-Петербурга Игорь Высоцкий в беседе с Nation News оценил важность дисциплины при снятии ограничительных мер по коронавирусу.