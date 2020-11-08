СК назвал основные версии крушения самолёта с Колтовым
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Об этом заявила представитель Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК России Елена Марковская.
«Следствие рассматривает ряд версий произошедшего, в числе приоритетных техническая неисправность воздушного судна и ошибка пилотирования», — цитирует её Интерфакс.
По словам Марковской, следователи совместно с представителями Межгосударственного авиационного комитета (МАК) изымают фрагменты сгоревшего самолёта для их исследования.
Ранее МАК создал комиссию по расследованию крушения самолёта с Колтовым.
7 ноября в МЧС сообщили, что легкомоторный самолёт совершил жёсткую посадку в поле возле города Люберцы в Московской области.
Пресс-служба телеканала НТВ сообщила, что в результате крушения самолёта погиб телеведущий Колтовой.