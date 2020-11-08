СК назвал основные версии крушения самолёта с Колтовым

Следствие рассматривает отказ техники и ошибку пилота в качестве приоритетных версий крушения в Московской области легкомоторного самолёта, в котором находились телеведущий НТВ Александр Колтовой и ещё один пассажир.

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