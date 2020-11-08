СК назвал основные версии крушения самолёта с Колтовым

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Следствие рассматривает отказ техники и ошибку пилота в качестве приоритетных версий крушения в Московской области легкомоторного самолёта, в котором находились телеведущий НТВ Александр Колтовой и ещё один пассажир.
СК назвал основные версии крушения самолёта с Колтовым
  • ©МЧС России

Об этом заявила представитель Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК России Елена Марковская.

«Следствие рассматривает ряд версий произошедшего, в числе приоритетных техническая неисправность воздушного судна и ошибка пилотирования», — цитирует её Интерфакс.

По словам Марковской, следователи совместно с представителями Межгосударственного авиационного комитета (МАК) изымают фрагменты сгоревшего самолёта для их исследования.

Ранее МАК создал комиссию по расследованию крушения самолёта с Колтовым.

7 ноября в МЧС сообщили, что легкомоторный самолёт совершил жёсткую посадку в поле возле города Люберцы в Московской области. 

Пресс-служба телеканала НТВ сообщила, что в результате крушения самолёта погиб телеведущий Колтовой.

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