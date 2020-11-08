МАК создал комиссию по расследованию крушения самолёта с Колтовым

Межгосударственный авиационный комитет (МАК) создал комиссию по расследованию крушения легкомоторного самолёта в Московской области, в результате которого погиб телеведущий НТВ Александр Колтовой и ещё один пассажир.

Соответствующее сообщение опубликовано на сайте МАК.

«МАК сформировал комиссию по расследованию данного авиационного происшествия. Комиссия приступила к работе», — заявили в комитете.

В сообщении говорится, что 7 ноября в районе посёлка Чкалово Люберецкого района произошло авиационное происшествие с самолётом Piper Sport RA-1381G, принадлежащим частному лицу.

По данным МАК, самолёт сгорел, находившиеся на борту пилот и пассажир погибли.

7 ноября в МЧС сообщили, что легкомоторный самолёт совершил жёсткую посадку в поле возле города Люберцы в Московской области.

СК возбудил уголовное дело по факту гибели двух человек в результате крушения самолёта.

Пресс-служба телеканала НТВ сообщила, что в результате крушения самолёта погиб телеведущий Колтовой.