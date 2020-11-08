МАК создал комиссию по расследованию крушения самолёта с Колтовым

Короткая ссылка
Межгосударственный авиационный комитет (МАК) создал комиссию по расследованию крушения легкомоторного самолёта в Московской области, в результате которого погиб телеведущий НТВ Александр Колтовой и ещё один пассажир.
МАК создал комиссию по расследованию крушения самолёта с Колтовым
  • @koltovoy
  • Instagram

Соответствующее сообщение опубликовано на сайте МАК.

«МАК сформировал комиссию по расследованию данного авиационного происшествия. Комиссия приступила к работе», — заявили в комитете.

В сообщении говорится, что 7 ноября в районе посёлка Чкалово Люберецкого района произошло авиационное происшествие с самолётом Piper Sport RA-1381G, принадлежащим частному лицу.

По данным МАК, самолёт сгорел, находившиеся на борту пилот и пассажир погибли. 

7 ноября в МЧС сообщили, что легкомоторный самолёт совершил жёсткую посадку в поле возле города Люберцы в Московской области. 

СК возбудил уголовное дело по факту гибели двух человек в результате крушения самолёта.

Пресс-служба телеканала НТВ сообщила, что в результате крушения самолёта погиб телеведущий Колтовой.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить