СК возбудил дело после гибели ведущего НТВ при крушении самолёта
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Об этом говорится в сообщении пресс-службы СК России.
«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст. 263 УК России (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц)», — заявили в ведомстве.
Ранее пресс-служба НТВ сообщила, что Колтовой и его супруга погибли 7 ноября в результате крушения самолёта в Московской области.
7 ноября в МЧС сообщили, что легкомоторный самолёт совершил жёсткую посадку в поле возле города Люберцы в Московской области.
Московская межрегиональная транспортная прокуратура организовала проверку.