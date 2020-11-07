СК возбудил дело после гибели ведущего НТВ при крушении самолёта

Следователи возбудили уголовное дело по факту гибели двух человек в результате крушения легкомоторного самолёта в Московской области. Телеканал НТВ ранее подтвердил, что на борту находились телеведущий Александр Колтовой и его супруга.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы СК России.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст. 263 УК России (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц)», — заявили в ведомстве.

Ранее пресс-служба НТВ сообщила, что Колтовой и его супруга погибли 7 ноября в результате крушения самолёта в Московской области.

7 ноября в МЧС сообщили, что легкомоторный самолёт совершил жёсткую посадку в поле возле города Люберцы в Московской области.

Московская межрегиональная транспортная прокуратура организовала проверку.