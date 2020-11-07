НТВ подтвердил гибель телеведущего Колтового и его жены
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Соответствующее сообщение опубликовано на сайте телеканала.
«С прискорбием подтверждаем, что наш коллега, ведущий проектов «ДНК» и «Звёзды сошлись», Александр Колтовой и его супруга трагически погибли сегодня в результате крушения самолёта в Московской области», — заявила пресс-служба.
Ранее о гибели Александра Колтового сообщил начальник службы движения аэродрома Мячково.
7 ноября в МЧС сообщили, что легкомоторный самолёт совершил жёсткую посадку в поле возле города Люберцы в Московской области.
По данным Московской межрегиональной транспортной прокуратуры, в результате произошедшего погибли два человека, находившиеся на борту самолёта. Прокуратура организовала проверку.