Руководство Минздрава прибудет в Петербург из-за ситуации с COVID-19

Первый замглавы Минздрава России Игорь Каграманян и помощник министра Оксана Гусева отправятся в Санкт-Петербург из-за роста в городе случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19.

«Первый замминистра здравоохранения России Игорь Каграманян и помощник министра Оксана Гусева в воскресенье (8 ноября. — RT) прибудут в Санкт-Петербург для оказания организационно-методической поддержки властям города в связи с ростом заболеваемости новой коронавирусной инфекцией», — приводит сообщение пресс-службы Минздрава ТАСС.

Согласно подсчётам ТАСС, коэффициент распространения коронавируса в Санкт-Петербурге поднялся до 1,28 и находится на максимальной отметке с 8 октября.

За последние сутки в городе впервые с начала пандемии выявили более 1,3 тыс. случаев коронавирусной инфекции.

Всего в Петербурге зарегистрировано 70 023 случая COVID-19.

В начале ноября губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил о «критическом» суточном приросте новых случаев коронавируса.