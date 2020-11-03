Беглов доложил Путину о ситуации с коронавирусом в Петербурге

Короткая ссылка
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов доложил президенту Владимиру Путину, что город перешёл рубеж в 900 случаев заболевания коронавирусом в день.
Беглов доложил Путину о ситуации с коронавирусом в Петербурге
  • РИА Новости

«За период пандемии в Санкт-Петербурге заболели порядка 64 тыс. человек, в день мы перешли рубеж, к сожалению, в 900 человек», — сказал Беглов на встрече с президентом, которую транслировал телеканал «Россия 24».

По словам губернатора, в Петербурге работает 21 стационар, в городе сохраняется резерв коечного фонда — он занят почти на 80%.

Ранее Беглов заявил о «критическом» суточном приросте новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией в Петербурге.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить