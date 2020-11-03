Беглов доложил Путину о ситуации с коронавирусом в Петербурге

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов доложил президенту Владимиру Путину, что город перешёл рубеж в 900 случаев заболевания коронавирусом в день.

«За период пандемии в Санкт-Петербурге заболели порядка 64 тыс. человек, в день мы перешли рубеж, к сожалению, в 900 человек», — сказал Беглов на встрече с президентом, которую транслировал телеканал «Россия 24».

По словам губернатора, в Петербурге работает 21 стационар, в городе сохраняется резерв коечного фонда — он занят почти на 80%.

Ранее Беглов заявил о «критическом» суточном приросте новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией в Петербурге.