В Госдуме прокомментировали идею отмены бессрочного действия дипломов
- AFP
«Диплом, который человек уже получил, аннулироваться не может. Это его реальное достижение. Другое дело, если человек меняет специальность, то, естественно, ему может потребоваться новый диплом или сертификат о повышении квалификации, переподготовке. Но это имеет место и сейчас», — заявил Смолин.
По словам парламентария, человек действительно может забыть то, чему его учили, «но это выявляется только в процессе работы».
«При этом понятно, что если человек, например, получил в вузе диплом учителя истории, то ему восстановить знания по предмету значительно легче, чем тому, кто его никогда не получал», — считает депутат.
Ранее спецпредставитель президента России по цифровому и технологическому развитию Дмитрий Песков допустил, что в будущем дипломы будут выдаваться «с некоторым заданным промежутком времени».