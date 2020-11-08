В Госдуме прокомментировали идею отмены бессрочного действия дипломов

Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Олег Смолин прокомментировал в беседе с RT идею о том, чтобы в будущем дипломы перестали действовать бессрочно.

«Диплом, который человек уже получил, аннулироваться не может. Это его реальное достижение. Другое дело, если человек меняет специальность, то, естественно, ему может потребоваться новый диплом или сертификат о повышении квалификации, переподготовке. Но это имеет место и сейчас», — заявил Смолин.

По словам парламентария, человек действительно может забыть то, чему его учили, «но это выявляется только в процессе работы».

«При этом понятно, что если человек, например, получил в вузе диплом учителя истории, то ему восстановить знания по предмету значительно легче, чем тому, кто его никогда не получал», — считает депутат.

Ранее спецпредставитель президента России по цифровому и технологическому развитию Дмитрий Песков допустил, что в будущем дипломы будут выдаваться «с некоторым заданным промежутком времени».