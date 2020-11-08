В Госдуме прокомментировали идею отмены бессрочного действия дипломов

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Кирилл Горшенин
Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Олег Смолин прокомментировал в беседе с RT идею о том, чтобы в будущем дипломы перестали действовать бессрочно.
В Госдуме прокомментировали идею отмены бессрочного действия дипломов
  • AFP

«Диплом, который человек уже получил, аннулироваться не может. Это его реальное достижение. Другое дело, если человек меняет специальность, то, естественно, ему может потребоваться новый диплом или сертификат о повышении квалификации, переподготовке. Но это имеет место и сейчас», — заявил Смолин.

По словам парламентария, человек действительно может забыть то, чему его учили, «но это выявляется только в процессе работы».

«При этом понятно, что если человек, например, получил в вузе диплом учителя истории, то ему восстановить знания по предмету значительно легче, чем тому, кто его никогда не получал», — считает депутат.

Ранее спецпредставитель президента России по цифровому и технологическому развитию Дмитрий Песков допустил, что в будущем дипломы будут выдаваться «с некоторым заданным промежутком времени».

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