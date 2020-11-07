В Петербурге впервые выявили более 1200 случаев коронавируса за сутки

В Санкт-Петербурге впервые за время пандемии коронавирусной инфекции за сутки выявлено более 1,2 тыс. случаев COVID-19, сообщает оперативный штаб.

За 24 часа в городе скончались 53 пациента с коронавирусом, ещё 651 человек вылечился.

Всего в Петербурге зарегистрировано 68 692 случая COVID-19 и 4131 летальный исход среди заболевших коронавирусом пациентов.

42 184 человека вылечились от коронавируса.

Ранее максимальный суточный прирост был зафиксирован в Санкт-Петербурге накануне.

Главный санитарный врач по Свердловской области Дмитрий Козловских в беседе с URA.RU рассказал, почему тесты на COVID-19 могут показать неправильный результат.