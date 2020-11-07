Водитель автобуса мог умышленно въехать в здание новгородского вуза

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Водитель рейсового автобуса мог совершить наезд на здание Новгородского государственного университета в Великом Новгороде умышленно, заявили в региональном главке Следственного комитета России.
Водитель автобуса мог умышленно въехать в здание новгородского вуза
  • © РИА Новости / Алексей Сухоруков

«В качестве причин аварии следствие рассматривает различные версии, в том числе умышленные действия водителя, оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья пассажиров, и другие», — говорится в сообщении.

По информации следствия, в момент столкновения водитель был жив и скончался впоследствии от полученных травм.

Дополнительный осмотр автобуса не выявил признаков технической неисправности, в том числе тормозной системы.

«Согласно показаниям свидетелей, автобус не остановился на красный запрещающий свет светофора, на крики пассажиров остановиться водитель не реагировал, продолжая движение вперёд, увеличивая скорость, после чего произошло столкновение автобуса со зданием», — добавили в ведомстве.

В результате ДТП погибли женщина-водитель и один из пассажиров, ещё восемь человек пострадали.

СК возбудил уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Вечером 4 ноября в Великом Новгороде автобус, в котором находились 26 пассажиров, совершил наезд на здание Новгородского государственного университета. 

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