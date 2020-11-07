Старшие школьники в ЯНАО с 9 ноября отправлены на дистанционную учёбу

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Ученики 6—11-х классов в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) после окончания каникул 9 ноября до конца месяца отправятся на дистанционное обучение, сообщили в региональном правительстве.
Старшие школьники в ЯНАО с 9 ноября отправлены на дистанционную учёбу
  • © РИА Новости / Владимир Астапкович

«По окончании каникул обучение для ребят с 6-го по 11-й класс будет организованно с применением дистанционных образовательных технологий. Такой режим обучения продлится до 30 ноября», — говорится в пресс-релизе.

Школьники 1—5-х классов при этом будут продолжать учиться в традиционном формате.

В то же время студенты колледжей и техникумов с 9 по 30 ноября будут обучаться по смешанному типу: теоретический материал будет дан в дистанционном формате, а практические занятия будут проходить в малых группах в очном режиме.

Ранее на Ямале продлили режим повышенной готовности до 1 декабря.

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