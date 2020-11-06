Ефремов этапирован в одну из колоний Белгородской области

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Осуждённый за ДТП в центре Москвы актёр Михаил Ефремов этапирован в одну из колоний Белгородской области, сообщила Общественная наблюдательная комиссия.
Ефремов этапирован в одну из колоний Белгородской области
  • © РИА Новости / Пресс-служба Мосгорсуда

«Михаил Ефремов из СИЗО-5 был этапирован в Белгородскую область для дальнейшего отбывания наказания. Об этом сообщила ОНК», — приводит РИА Новости сообщение комиссии, ссылаясь на «ОНК Газету».

Ранее в Федеральной службе исполнения наказаний заявили, что Ефремов был отправлен из СИЗО в колонию.

22 октября Мосгорсуд смягчил приговор артисту по делу о смертельном ДТП с 8 до 7,5 года колонии общего режима.

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