Осуждённый за ДТП в центре Москвы актёр Михаил Ефремов этапирован в одну из колоний Белгородской области, сообщила Общественная наблюдательная комиссия.

«Михаил Ефремов из СИЗО-5 был этапирован в Белгородскую область для дальнейшего отбывания наказания. Об этом сообщила ОНК», — приводит РИА Новости сообщение комиссии, ссылаясь на «ОНК Газету».

Ранее в Федеральной службе исполнения наказаний заявили, что Ефремов был отправлен из СИЗО в колонию.

22 октября Мосгорсуд смягчил приговор артисту по делу о смертельном ДТП с 8 до 7,5 года колонии общего режима.