В Адыгее открылся временный центр для приёма пациентов с симптомами ОРВИ

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В Майкопе открылся временный центр по обслуживанию пациентов с острой респираторной вирусной инфекцией.
В Адыгее открылся временный центр для приёма пациентов с симптомами ОРВИ
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Юга.ру» со ссылкой на Минздрав Адыгеи.

Центр создали из-за большого ежесуточного прироста больных с признаками ОРВИ и коронавируса. Больше всего таких больных — в Майкопе. Временный центр будет работать во время эпидсезона.

«Сейчас пик заболеваемости ОРВИ и коронавирусом. Зачастую ежедневно врачу регистрируется около 50 вызовов. Соответственно, люди не могут дозвониться в call-центры, дождаться бригаду врачей. Поэтому по рекомендации Министерства здравоохранения России для повышения доступности медпомощи и увеличения охвата граждан в период эпидемии коронавируса мы открыли временный центр», — уточнили в ведомстве.

Ранее главный санитарный врач по Свердловской области Дмитрий Козловских в беседе с URA.RU рассказал, почему тесты на COVID-19 могут показать неправильный результат.

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