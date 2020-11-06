В Москве рассказали о загруженности коек для пациентов с COVID-19

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Заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова рассказала о загруженности коечного фонда Москвы, предназначенного для больных коронавирусной инфекцией COVID-19.
В Москве рассказали о загруженности коек для пациентов с COVID-19
  • © РИА Новости

По её словам, в больницы Москвы поступают ежедневно 1,3—1,4 тыс. пациентов с коронавирусом.

«За прошедшие сутки были госпитализированы 1415 человек. Всего в Москве к настоящему моменту развернуто свыше 15 тыс. коек. В настоящий момент занято около 70% этого фонда», — сказала она в интервью ТАСС.

Ранее глава российского Минздрава Михаил Мурашко заявил, что российские регионы должны довести резерв коек для пациентов с коронавирусной инфекцией COVID-19 до 20%.

Вирусолог профессор Анатолий Альтштейн в беседе с ФАН оценил ситуацию с коронавирусом.

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